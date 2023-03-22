Павел Малков: За несколько лет острота проблемы с нехваткой медработников снизится

22 марта на заседании правительства Рязанской области Павел Малков заслушал глав региональных министерств и администраций муниципальных образований по исполнению поручений и работе по обращениям в соцсетях.

По поручению Малкова проведена работа, направленная на обеспечение уверенного приёма сотовой связи в Кадомском районе. Она осуществлялась в рамках программы устранения цифрового неравенства по итогам голосования на портале Госуслуг. Так, в октябре запущена базовая станция сотовой связи в с. Кочемирово, на днях – в с. Кущапино. В 4 квартале текущего года станцию установят в н.п. Енкаево.

«Вопрос важный. Особенно острой эта проблема становится в период паводка, когда нужна оперативность и постоянный контроль обстановки. Во время тушения лесных пожаров плохая связь доставляла немало трудностей», – сказал губернатор и подчеркнул, что работа в этом направлении должна проводиться системно и быть максимально усилена.

В ближайшее время планируется подписание Соглашения между регионом и Минцифры России, которое позволит значительно ускорить работу по обеспечению населенных пунктов с численностью свыше 100 человек устойчивой сотой связью и мобильным доступом к сети Интернет.

В рамках исполнения поручения губернатора из областного бюджета выделены средства на проектно-сметную документацию и проведение капремонта здания детской консультации в Михайлове. В настоящее время ПСД разрабатывается. Капремонт планируется начать в конце апреля. Работы проведут в течение двух месяцев и завершат до 1 июля. Павел Малков поручил замминистра здравоохранения Владимиру Хоминцу держать вопрос на контроле.

Глава региона попросил доложить о ситуации с Исадским ФАПом в Спасском районе. В соцсетях появились опасения по поводу его закрытия из-за отсутствия персонала. Владимир Хоминец сообщил, что фельдшерско-акушерский пункт будет работать, и в 2025 году установят быстровозводимую модульную конструкцию.

По персоналу вопрос решается. Сейчас в РязГМУ в рамках целевого набора от Спасского района проходят обучение 26 студентов. 1 врач-терапевт уже в этом году придет на работу в Кутуковскую врачебную амбулаторию. В медколледже учатся 15 студентов. Три вакансии заведующих ФАПа, в том числе в Исадах, закроют в следующем году.

Павел Малков отметил, что проблема с нехваткой медработников характерна для разных МО. Поэтому целевое обучение существенно наращивается в целом по региону.

«Уверен, в течение нескольких лет острота ситуации существенно снизится», – сказал он.

Губернатор поднял тему проблем с общественным транспортом на Михайловском шоссе, которую обозначили люди. Глава администрации Рязани Елена Сорокина сообщила, что с начала года количество единиц тринадцатого автобуса увеличили до девяти. По мере расширения штата водителей будет организовано больше рейсов. В мае-июне поступят новые автобусы, приобретенные на условиях льготного лизинга, которые, в том числе, выйдут на маршрут №13. Глава региона поддержал это решение и поручил через неделю подготовить и представить конкретные решения в сфере улучшения работы общественного транспорта в целом по областному центру, также запросил полный пакет соответствующей аналитической информации.