Павел Малков выступил с лекцией перед бойцами СВО

В Рязанской области стартовало обучение победителей отбора первого потока программы «ГЕРОИ62». Об этом сообщает губернатор области Павел Малков.

«Все участники – достойные люди с твёрдой гражданской позицией. Они доказали, что могут выполнять сложные задачи в зоне спецоперации. Не сомневаюсь, что теперь проявят себя и на гражданской службе», — отметил глава региона.

Занятия проходят в центре «Сосновый бор». Впереди год обучения. Участники узнают о системе государственного и муниципального управления, экономике, финансах и современных технологиях. Программа состоит из четырёх модулей от преподавателей РАНХиГС, рязанских вузов и общества «Знание». После каждого модуля — тестирование и экзамен. По итогам обучения участники получат дипломы академии РАНХиГС.

Каждый участник также будет индивидуально заниматься с наставниками и сможет поработать в команде региона. В том числе и с Павлом Малковым.