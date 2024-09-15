Павел Малков выступил на пленарном заседании делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на пленарном заседании VII делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

В этом году форум посетили делегации из Китая, Беларуси, Кубы, Узбекистана, Казахстана и Турции. На полях форума проходят деловые встречи, подписания соглашений, обмен контактами и лучшими практиками. Также губернатор отметил, что на форуме наградили лауреатов Всероссийской премии «Экспортер года» по ЦФО, в их числе которых оказались две рязанские компании.