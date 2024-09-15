Воскресенье, 15 сентября, 2024

Павел Малков выступил на пленарном заседании делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/pavelmalkov_official

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил на пленарном заседании VII делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области». Об этом он написал на своей странице в Telegram-канале.

В этом году форум посетили делегации из Китая, Беларуси, Кубы, Узбекистана, Казахстана и Турции. На полях форума проходят деловые встречи, подписания соглашений, обмен контактами и лучшими практиками. Также губернатор отметил, что на форуме наградили лауреатов Всероссийской премии «Экспортер года» по ЦФО, в их числе которых оказались две рязанские компании.

— В целом за четыре года в регионе стало вдвое больше экспортёров, и динамика роста сохраняется. При этом доля несырьевых неэнергетических товаров превышает 90%, — пишет Павел Малков. — Вместе с Российским экспортным центром помогаем рязанским компаниям, выходим на новые рынки, разрабатываем и внедряем новые меры поддержки. Наш центр поддержки экспорта — в пятёрке лучших по стране. Нам есть, что предложить партнёрам из других стран.

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