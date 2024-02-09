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Павел Малков встретился с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой

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9 февраля в региональном правительстве состоялась встреча губернатора Павла Малкова и председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой, которая прибыла в Рязанскую область с рабочей поездкой.

В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в части поддержки ветеранов специальной военной операции, семей погибших защитников, реализации успешных практик в этом направлении. Речь шла о системе комплексной реабилитации, которая создана в Рязанской области на базе многофункционального центра «Сосновый бор», о деятельности филиала государственного фонда «Защитники Отечества», патриотической работе, возможностях Рязанского училища ВДВ.

Губернатор поблагодарил Анну Цивилеву за внимание к региону и поддержку в реализации приоритетных задач, поставленных президентом России.

— Огромная благодарность Фонду, он несёт важнейшую социальную миссию, помогает всем нашим ветеранам СВО и семьям погибших защитников в решении любых вопросов. Филиал Фонда у нас сейчас работает в полной мере, в каждом муниципалитете есть его специалисты. Сегодня посмотрим, как организована эта работа в Рязани. Благодаря Фонду в нашей области уже решены тысячи вопросов защитников, – сказал Павел Малков. – Мы также реализуем сейчас проект комплексной семейной реабилитации и восстановления участников СВО. Аналогов ему в стране нет. Двести услуг доступно, программы составляются индивидуально для каждого. Санаторий «Сосновый бор» полностью перепрофилирован под эту работу. Кроме того, в нем есть возможности и квоты для реабилитации детей-инвалидов. Огромное количество планов по развитию этого центра, которые будем реализовывать».

Анна Цивилёва поблагодарила за теплый прием и отметила:

— Важно посмотреть, как на практике выстроена работа филиала Фонда, пообщаться с ветеранами специальной военной операции и их семьями. В поездках в регионы мы делаем это регулярно. Обязательно посетим легендарное Рязанское десантное училище. Очень много его выпускников стали участниками специальной военной операции и сейчас защищают интересы государства. Фонд в настоящее время активно занимается внедрением в российских регионах успешных практик реабилитации ветеранов СВО. Проект Рязанской области, реализуемый на базе центра «Сосновый бор», очень интересен и должен масштабироваться.

Анна Цивилёва отметила высокую личную заинтересованность и активное участие губернатора в этой работе и подчеркнула, что Фонд готов оказать поддержку в обмене лучшими практиками комплексного и ускоренного восстановления вернувшихся героев.

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