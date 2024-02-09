Павел Малков встретился с руководителем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилёвой

9 февраля в региональном правительстве состоялась встреча губернатора Павла Малкова и председателя государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилёвой, которая прибыла в Рязанскую область с рабочей поездкой.
В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия в части поддержки ветеранов специальной военной операции, семей погибших защитников, реализации успешных практик в этом направлении. Речь шла о системе комплексной реабилитации, которая создана в Рязанской области на базе многофункционального центра «Сосновый бор», о деятельности филиала государственного фонда «Защитники Отечества», патриотической работе, возможностях Рязанского училища ВДВ.
Губернатор поблагодарил Анну Цивилеву за внимание к региону и поддержку в реализации приоритетных задач, поставленных президентом России.
Анна Цивилёва поблагодарила за теплый прием и отметила:
Анна Цивилёва отметила высокую личную заинтересованность и активное участие губернатора в этой работе и подчеркнула, что Фонд готов оказать поддержку в обмене лучшими практиками комплексного и ускоренного восстановления вернувшихся героев.