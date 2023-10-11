Павел Малков: «Всегда знал, что у нас огромное количество неравнодушных людей»

Об этом губернатор Рязанской области сказал на встрече с победителями и призерами регионального этапа Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

Губернатор поздравил всех с успешным участием в региональном этапе и отметил, что в основе проекта лежат социальной значимые вещи: помощь людям и повышение качества жизни в стране.

Благодаря грантовой поддержке в регионе уже реализовано много важных проектов. Эту работу вместе будем продолжать. Со своей стороны готов помогать тем, кто в ней участвует, — передает слова Малкова пресс-служба правительства Рязанской области.

Глава региона подчеркнул, что на региональный этап премии было подано 280 заявок. Самой популярной стала категория «Волонтеры».

Всегда знал, что у нас огромное количество неравнодушных людей, и еще раз в этом убедился, – отметил губернатор.

Он добавил, что от Рязанской области заявлены проекты, посвященные поддержке участников СВО и их семей, пропаганде ЗОЖ, подготовке востребованных специалистов, экологии, помощи старшему поколению, людям с особенностями здоровья и патриотической работе.

В полуфинал вышли 34 рязанца, его итоги станут известны в ноябре.

Премия #МЫВМЕСТЕ учреждена по поручению президента России для поддержки социальных инициатив, направленных на помощь людям и улучшение качества жизни.