Павел Малков вместе с прокуратурой к концу года собирается решить проблему обманутых дольщиков

У правительства и прокуратуры региона много совместных задач. Об этом 7 февраля губернатор Павел Малков сказал в ходе заседания коллегии прокуратуры Рязанской области, на котором обсудили итоги работы ведомства в 2022 году и обозначили задачи на текущий год. В работе принял участие заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев.

Павел Малков, обращаясь к участникам заседания, отметил, что прокуратура ведет большую работу. Многие задачи решаются совместно с правительством области.

«В поле зрения – соблюдение законодательства во всех сферах, защита интересов и прав рязанцев. У правительства и прокуратуры Рязанской области много совместных задач. Вместе мы занимаемся вопросами обманутых дольщиков. Рассчитываю, что к концу года решим задачу. Благодаря совместным усилиям удается сокращать число долгостроев, восстанавливаем права участников долевого строительства. Большую роль прокуратура играет в нормотворческой работе. Еще одна ключевая задача – борьба с коррупцией», – подчеркнул губернатор.

И.о. руководителя ведомства Никита Зубко проинформировал об итогах работы прокуратуры Рязанской области за 2022 год. Всего было выявлено 31600 нарушений, в суды направлено свыше 4 тысяч заявлений и исков, внесено более 9,5 тысяч представлений. Основное внимание сосредоточено на обеспечении законов в социальной и экономической сферах. Акцент сделан на защите трудовых прав граждан. В результате проверок организациями выплачена задержанная заработная плата в сумме более 22 млн. рублей.

В 2023 году активная работа по приоритетным направлениям прокурорского надзора будет продолжена. Усилия сотрудников ведомства направлены на укрепление законности и правопорядка, повышение эффективности противодействия различным видам нарушений.