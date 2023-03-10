Павел Малков: Телемосты для участников СВО и их семей будут проходить в регионе регулярно

10 марта губернатор Павел Малков принял участие в первом телемосте, который был организован в регионе на базе областного военкомата для рязанских военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, и их родственников.

Губернатор подчеркнул, что такой формат общения мобилизованных рязанцев со своими семьями по видеосвязи организован в Рязанской области впервые при взаимодействии с министерством обороны России. Глава региона поблагодарил федеральное ведомство за предоставленную возможность и обратился со словами поддержки к участникам СВО.

«Мы все очень гордимся вами, вашим мужеством и отвагой. Вы защищаете интересы нашей страны, — сказал Павел Малков. — Вашими близкими тоже можно гордиться. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы все вопросы, которые у них возникают, были решены. Всегда поддержим их и поможем в любых вопросах».

В ходе общения с близкими и родными бойцы выразили благодарность за постоянное внимание и поддержку, которую они получают от региона, за возможность встретиться по видеосвязи со своими семьями, что для них крайне важно. Представители командования поблагодарили родителей за то, что они воспитали верных защитников Отечества.

В рамках телемоста Павел Малков пообщался с членами семей военнослужащих и ответил на их вопросы. Речь шла о порядке начисления выплат мобилизованным, условиях прохождения службы, реализации поручения Президента РФ о предоставлении регулярного 14-дневного отпуска участникам СВО. По словам губернатора, все вопросы семей военнослужащих будут взяты на особый контроль и оперативно проработаны.

Павел Малков подчеркнул, что такие телемосты для военнослужащих-участников СВО и членов их семей по договоренностям между правительством региона и минобороны РФ будут проходить в регионе регулярно.