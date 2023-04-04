Павел Малков: Ряжский путепровод станет бесплатным для жителей

4 апреля Губернатор Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области, на котором рассмотрены вопросы социально-экономического развития.

Одобрен проект постановления, предусматривающий приобретение в текущем году в госсобственность региона путепровода в Ряжском районе. Финансирование в размере 308,9 млн рублей заложено в областном бюджете.

«В прошлом году я сам был на месте, общался с жителями. С тех пор серьезно занимаемся этим вопросом для того, чтобы путепровод был введен в эксплуатацию, стал доступным и бесплатным для проезда жителей Рязанской области и гостей региона. Сегодня сделан еще один важный шаг на этом пути. После принятия постановления предстоит пройти определенную юридическую, организационную процедуру, допроектировать некоторые вещи и достроить путепровод. Устойчиво идем к цели и в этом году должны всё завершить», – сказал Павел Малков.

Рассмотрен законопроект, согласно которому на предоставление социальных выплат участникам специальной военной операции предлагается дополнительно предусмотреть 97,7 млн рублей. На 58,9 млн рублей увеличены средства на проведение работ по капремонту тепловых сетей в рамках реконструкции Лыбедского бульвара. 16,5 млн рублей дополнительно будут направлены на замену искусственного покрытия футбольного поля школы олимпийского резерва «Олимпиец».

В соответствие с законом о бюджете области приведены объемы финансирования программы по соцзащите и поддержке населения – увеличены средства на поддержку семей с детьми. Речь идёт о единовременной выплате при рождении ребенка на территории региона, на сегодняшний день её уже получили более 250 семей. А также о единовременной выплате многодетным семьям на погашение ипотечного кредита, которая предоставляется в регионе взамен земельного участка. За услугой на данный момент обратилось порядка 300 семей, 64 из них выплаты уже получили. Губернатор Павел Малков подчеркнул, что процесс получения мер господдержки должен быть максимально удобным для граждан.

Скорректирован порядок предоставления помощи гражданам в Государственном юридическом бюро. Оно работает в регионе с текущего года, и открыто по рекомендации Министра юстиции РФ Константина Чуйченко. Помощь уже получили более 500 человек, из них 40% – из семей участников СВО. На сегодняшний день филиалы учреждения открыты в Касимове, Скопине и Сасове, проведено свыше 15 выездов в отдаленные населенные пункты. С 6 апреля выезды специалистов бюро продолжатся совместно с медицинским поездом «Забота и здоровье».

«Важно, что люди активно пользуются этим видом поддержки, поэтому механизм нужно продолжать совершенствовать», – сказал Павел Малков.

Одобрен документ, касающийся рязанского многопрофильного реабилитационного центра «Сосновый бор». В настоящее время в учреждении, которое готовится к вводу в эксплуатацию, тестируется реабилитационное оборудование, проходят пуско-наладочные работы. Планируется, что принимать людей центр начнёт с 20 мая. Ежегодно порядка 4000 тысяч человек смогут проходить в нем курсы оздоровления. Одобрен ряд нормативно-правовых актов, касающихся поддержки аграриев, промышленных предприятий, деятельности подразделений пожарной охраны.