Павел Малков рассказал о ситуации с ограничениями «Есенинской Руси»

29 августа губернатор Рязанской области Павел Малков провел прямой эфир, в котором обсудил вопросы развития региона. В ходе разговора Малков ответил на комментарии о текущих ограничениях в границах достопримечательного места Есенинская Русь, выразив мнение, что людям необходимо обеспечить возможность строить и развивать населенные пункты.
По словам Малкова, процесс требует подготовки множества документов и согласований с федеральными ведомствами. Губернатор отметил, что удалось достичь договоренности с министерством культуры России о корректировке градостроительных регламентов без изменения общих границ достопримечательного места. Это особенно касается уже застроенных территорий, которые находятся в зонах с режимом, запрещающим новое строительство и реконструкцию.
Эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить баланс между сохранением культурного наследия и развитием местной инфраструктуры, создавая благоприятные условия для жизни и работы жителей региона.