Пятница, 30 августа, 2024

Павел Малков рассказал о ситуации с ограничениями «Есенинской Руси»

Автор: Алексей Самохин

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29 августа губернатор Рязанской области Павел Малков провел прямой эфир, в котором обсудил вопросы развития региона. В ходе разговора Малков ответил на комментарии о текущих ограничениях в границах достопримечательного места Есенинская Русь, выразив мнение, что людям необходимо обеспечить возможность строить и развивать населенные пункты.

«Все ограничить — это путь в никуда. Люди должны иметь возможность строить и жить, а населенные пункты — развиваться», — подчеркнул губернатор. Он добавил, что работа над решением этого вопроса идет полным ходом.

По словам Малкова, процесс требует подготовки множества документов и согласований с федеральными ведомствами. Губернатор отметил, что удалось достичь договоренности с министерством культуры России о корректировке градостроительных регламентов без изменения общих границ достопримечательного места. Это особенно касается уже застроенных территорий, которые находятся в зонах с режимом, запрещающим новое строительство и реконструкцию.

«Сейчас мы заканчиваем разработку топографической основы, без которой невозможно продвигаться дальше. Мы обязательно завершим эту работу, и весной следующего года результат уже будет», — заявил Малков.

Эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить баланс между сохранением культурного наследия и развитием местной инфраструктуры, создавая благоприятные условия для жизни и работы жителей региона.

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