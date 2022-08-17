Павел Малков рассказал о ситуации с объездом Шацка

Из-за закрытой объездной дороги тяжёлые фуры едут через город.

На пресс-конференции 17 августа журналисты обратили внимание врио губернатора Рязанской области на проблему, которая волнует жителей Шацка уже не первый год.

По словам Павла Малкова, сложность в том, что водители большегрузов по закону должны двигаться по федеральным трассам, а сейчас такая трасса проходит через Шацк.

Для устранения проблемы необходимо передать обход Шацка в федеральную собственность. Врио главы Рязанской области пообещал решить этот вопрос.

По плану перспективного развития сети автодорог общего пользования федерального значения до 2031 года этот участок протяжённостью 22 километра входит в перечень дорог, подлежащих передаче в собственность РФ. Причём передача, как предполагалось, должна была пройти в 2020 году, но не позднее 2021 года.

Павел Малков: «Почему этого так и не произошло до сих пор – вопрос риторический»