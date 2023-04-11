Павел Малков рассказал о реакции власти на жалобы рязанцев в соцсетях

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в телеграм-канале о проверке исполнения поручений во время сегодняшнего заседания правительства региона.

У деревни Максимовка в Сараевском районе на реке Пара стоит аварийная плотина. Необходимость ремонта обсуждали с жителями и главой во время моей поездки. Это вопрос безопасности. Поручал найти возможность разработать документацию на ремонт. Министр природопользования Александр Новиков сообщил, что муниципалитету выделена субсидия на разработку проектно-сметной документации. После завершения ее разработки направим обращение к федеральным коллегам с просьбой оказать содействие в восстановлении плотины. Вопрос на особом контроле — минприроды области будет докладывать мне о ходе работы.

Рязанцы часто задают в соцсетях вопросы о строительстве школы в Семчино. Так, Анастасия Ефремова интересуется сроками и выбором подрядчика. Мэр города Елена Сорокина доложила, что заключено концессионное соглашение с ООО «ПроШкола 58», подрядчик определён. Школу планируется построить до конца 2024 года.

В соцсетях жители пишут о состоянии региональных дорог. Например, много нареканий по участку от автодороги федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» до населённых пунктов Подвязье и Бахмачеево Рязанского района. Министр транспорта Павел Супрун сообщил, что ремонт этого участка дороги протяженностью 17 км стоял в плане на 2024 год. Но благодаря федеральной поддержке работы проведут уже в июне–сентябре этого года.

Рязанка написала, что по улице Серёжина гора две недели течёт канализация, ходить негде. Елена Сорокина сообщила, что течь устранили. Участок канализации — самострой, город оформит его на баланс для дальнейшего обслуживания.