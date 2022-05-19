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Четверг, 19 мая, 2022

Павел Малков раскритиковал власти Касимова из-за отказа от участия в конкурсе исторических поселений

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Александр Ильин
Александр Ильин

Павел Малков раскритиковал власти Касимова из-за отказа от участия в конкурсе исторических поселений

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков раскритиковал власти Касимова из-за отказа от участия в конкурсе исторических поселений. Глава региона сделал заявление на заседании штаба по вопросам гражданского строительства.

Выяснилось, что администрация Касимова отказались участвовать в конкурсном отборе среди исторических поселений федерального значения по проекту сохранения и развития малых городов.

«Произведена большая работа, сделано все возможное и невозможное. Я тоже умею все эти слова говорить. Критерий один: есть результат или нет. Я слышу, что в этой ситуации результата нет. Я не готов сейчас с ходу принимать какие-то решения, потому что не чувствую ситуации. Когда нет результата — это всегда, на самом деле, вина обеих сторон», — сказал Малков.

Зампред облправительства Евгений Беленецкий предложил помочь Касимову доработать заявку и подать её в течение недели.

Малков добавил, что получает в своём Telegram-канале много жалоб из Касимова. В ближайшем времени он планирует посетить город, чтобы разобраться с проблемами на месте.

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