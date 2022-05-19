Врио губернатора Рязанской области Павел Малков раскритиковал власти Касимова из-за отказа от участия в конкурсе исторических поселений. Глава региона сделал заявление на заседании штаба по вопросам гражданского строительства.
Выяснилось, что администрация Касимова отказались участвовать в конкурсном отборе среди исторических поселений федерального значения по проекту сохранения и развития малых городов.
Зампред облправительства Евгений Беленецкий предложил помочь Касимову доработать заявку и подать её в течение недели.
Малков добавил, что получает в своём Telegram-канале много жалоб из Касимова. В ближайшем времени он планирует посетить город, чтобы разобраться с проблемами на месте.