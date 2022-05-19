Павел Малков раскритиковал власти Касимова из-за отказа от участия в конкурсе исторических поселений

«Произведена большая работа, сделано все возможное и невозможное. Я тоже умею все эти слова говорить. Критерий один: есть результат или нет. Я слышу, что в этой ситуации результата нет. Я не готов сейчас с ходу принимать какие-то решения, потому что не чувствую ситуации. Когда нет результата — это всегда, на самом деле, вина обеих сторон», — сказал Малков.