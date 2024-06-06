Четверг, 6 июня, 2024

Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей

Автор: 7info

Опубликовано

Об этом сказал Губернатор Павел Малков, комментируя подписанный пакет соглашений с инвесторами. Церемония состоялась на площадке выставочного стенда Рязанской области в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Соглашения, подписанные Губернатором, направлены на развитие делового сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, других сферах экономики и социальной сферы. В их рамках планируется реализовать ряд крупных инвестиционных проектов. 

«На этой неделе работаем на Петербургском международном экономическом форуме. Наша команда провела большую подготовительную работу. График плотный: запланированы встречи с инвесторами, главами регионов и руководителями федеральных ведомств. Планируем подписать более 20 соглашений, – отметил Павел Малков. – Вчера на нашем стенде подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей. Это проекты в промышленности, сельском хозяйстве, IT-технологиях и других сферах. Подписанные соглашения – это новая продукция, рабочие места, инфраструктура и развитие Рязанской области. Теперь самое главное – реализовать достигнутые договоренности. Со своей стороны обеспечим для этого все необходимое». 

В частности, Соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и АО «Окское» предусматривает расширение действующего производства за счет строительства новых промышленных птичников в Рязанском и Александро-Невском районах. Инвестпроект намечено реализовать в 2024–2030 годах. Общий объем финансовых вложений составит 24,5 млрд руб. Будет создано 688 рабочих мест. Птицеводческий комплекс включает в себя 57 объектов для содержания кур-несушек и молодняка, 2 комбикормовых завода производительностью 50 тонн в час, 2 элеватора мощностью хранения 60 тысяч тонн и 2 склада для продукции. АО «Окское» – динамично развивающееся предприятие, один из крупнейших производителей куриного яйца в стране и один из ведущих в рязанском АПК. В прошлом году получено более 1,2 млрд яиц, рост объема производства составил 25%. 

Кроме того, подписанные Губернатором Павлом Малковым соглашения нацелены на развитие в Рязанской области целлюлозно-бумажной отрасли, ИT и промышленной инфраструктуры, обновление парка сельскохозяйственной техники и расширение соответствующих сервисных услуг. В рамках инвестпроектов также планируется строительство высокотехнологичного производства умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, создание гостиничного комплекса в областном центре, производственно-складского парка в Рыбновском районе, регионального центра обработки данных. В результате реализации этих инвестиционных проектов в целом в ближайшие шесть лет намечено создать около 2000 новых рабочих мест.

Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей
Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей
Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей
Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей
Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей
Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей
Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей
Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Касимове полиция пресекла фиктивную постановку на учет иностранных граждан

В мае в Рязанском районе поймали 6 бездомных собак

Стенд Рязанской области на ПМЭФ-2024 демонстрирует достижения и историческое наследие региона

Корпорация развития Рязанской области подтвердила высокий уровень сервиса и качество работы с инвесторами

Рязанцы вновь пожаловались на крыс в центре города

Водитель из Саранска госпитализирован после ДТП на трассе М5 под Рязанью

В Полянах 6 июня произошло ДТП с маршруткой и мотоциклом

С 10 июня НТВ покажет новые серии боевика «Морские дьяволы. Дальние рубежи»

Уязвимость WhatsApp: мошенники легко получают доступ к аккаунтам пользователей

Назначен новый прокурор Сапожковского района Рязанской области

Стали известны имена 100-балльников на ЕГЭ по литературе и географии

Белорусских пчёл посадили на карантин в Рязанской области

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Касимове полиция пресекла фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Новости Касимова
47-летний житель Касимова организовал фиктивную регистрацию по месту своего проживания пятерых граждан стран Средней Азии, в возрасте от 34 до 54 лет.

В мае в Рязанском районе поймали 6 бездомных собак

Новости Рязани
Больше всего животных поймали в посёлке Турлатово — 5.

Стенд Рязанской области на ПМЭФ-2024 демонстрирует достижения и историческое наследие региона

Новости Рязани
На Петербургском международном экономическом форуме организован стенд региона, который...

Корпорация развития Рязанской области подтвердила высокий уровень сервиса и качество работы с инвесторами

Новости Рязани
Рафаэль Хусяиншин вручил свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы генеральному директору корпорации Вячеславу Несину.

Рязанцы вновь пожаловались на крыс в центре города

Новости Рязани
Очевидцы сообщают, что проблема связана с несвоевременным вывозом мусора.