Павел Малков: Работаем на ПМЭФ-2024, подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей

Об этом сказал Губернатор Павел Малков, комментируя подписанный пакет соглашений с инвесторами. Церемония состоялась на площадке выставочного стенда Рязанской области в рамках Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге.

Соглашения, подписанные Губернатором, направлены на развитие делового сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, других сферах экономики и социальной сферы. В их рамках планируется реализовать ряд крупных инвестиционных проектов.

«На этой неделе работаем на Петербургском международном экономическом форуме. Наша команда провела большую подготовительную работу. График плотный: запланированы встречи с инвесторами, главами регионов и руководителями федеральных ведомств. Планируем подписать более 20 соглашений, – отметил Павел Малков. – Вчера на нашем стенде подписали соглашения с инвесторами на 50 млрд рублей. Это проекты в промышленности, сельском хозяйстве, IT-технологиях и других сферах. Подписанные соглашения – это новая продукция, рабочие места, инфраструктура и развитие Рязанской области. Теперь самое главное – реализовать достигнутые договоренности. Со своей стороны обеспечим для этого все необходимое».

В частности, Соглашение о сотрудничестве между Правительством Рязанской области и АО «Окское» предусматривает расширение действующего производства за счет строительства новых промышленных птичников в Рязанском и Александро-Невском районах. Инвестпроект намечено реализовать в 2024–2030 годах. Общий объем финансовых вложений составит 24,5 млрд руб. Будет создано 688 рабочих мест. Птицеводческий комплекс включает в себя 57 объектов для содержания кур-несушек и молодняка, 2 комбикормовых завода производительностью 50 тонн в час, 2 элеватора мощностью хранения 60 тысяч тонн и 2 склада для продукции. АО «Окское» – динамично развивающееся предприятие, один из крупнейших производителей куриного яйца в стране и один из ведущих в рязанском АПК. В прошлом году получено более 1,2 млрд яиц, рост объема производства составил 25%.

Кроме того, подписанные Губернатором Павлом Малковым соглашения нацелены на развитие в Рязанской области целлюлозно-бумажной отрасли, ИT и промышленной инфраструктуры, обновление парка сельскохозяйственной техники и расширение соответствующих сервисных услуг. В рамках инвестпроектов также планируется строительство высокотехнологичного производства умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, создание гостиничного комплекса в областном центре, производственно-складского парка в Рыбновском районе, регионального центра обработки данных. В результате реализации этих инвестиционных проектов в целом в ближайшие шесть лет намечено создать около 2000 новых рабочих мест.