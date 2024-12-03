Павел Малков провел прием граждан в штабе общественной поддержки ЕР в Рязани

Губернатор, секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Павел Малков провел личный прием граждан, приуроченный к 23-летию партии. Глава региона в Штабе общественной поддержки рассмотрел несколько обращений жителей города Рязани, а также Михайловского и Рыбновского районов.

Так, Анастасия Архипцева, которая ожидает рождение первого ребенка, поинтересовалась мерами поддержки молодых и многодетных семей, в том числе не имеющих собственного жилья. По словам министра труда и соцзащиты региона Дениса Тараканова, в регионе для таких семей предусмотрены различные пособия и выплаты, в том числе материнский капитал. С нового года по нацпроекту «Семья» молодым семьям, в которых ребенок родится после 1 января 2025 года, будет компенсироваться оплата за аренду жилья. Если в семье один ребенок, то 50% (до 9 тыс. рублей) от суммы оплаты за однокомнатную квартиру. А если двое детей, то компенсация составит 75% (до 13,5 тыс. за однокомнатную и до 17,2 тыс. рублей за двухкомнатную). Новая мера поддержки действует до достижения ребенком трех лет.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что получение мер поддержки должно быть простым и удобным для рязанских семей. Такие возможности помимо МФЦ следует предусмотреть на базе Перинатального центра и семейных многофункциональных центров. Также глава региона поручил проработать вопрос оформления компенсации в электронном виде. «Поддержку семей с детьми будем продолжать, это важнейшее направление государственной политики. Президент России об этом много раз говорил. А Год семьи – дополнительный повод усилить работу по этому направлению», – сказал он. Также Павел Малков обратил внимание на то, что в Рязанской области успешно развивается система родовспоможения, которая сейчас работает на самом высоком уровне, и качество помощи не уступает соседним регионам. Анастасию Архипцеву пригласили посетить Перинатальный центр и лично ознакомиться с его возможностями. В центре серьезно обновлена материально-техническая база, применяется новое оборудование, введены современные сервисы, открылась школа «В ожидании счастья», пересмотрена концепция питания пациенток.

Губернатор рассмотрел также вопрос Ксении Воргановой о ремонте второго этажа Михайловского исторического музея и открытия там этнографического центра. Павел Малков подчеркнул, что район успешно развивается, и получит поддержку в реализации этого проекта. По словам министра культуры Елены Рохлиной, заявка региона на федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Семья» одобрена, работы проведут в ближайшие два года. В настоящее время по нацпроекту «Культура» завершается ремонт основного здания музея.

Жительница Рыбновского района Евгения Козлова обратилась с просьбой о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта в поселке завода Ветзоотехника. По словам министра здравоохранения Александра Пшенникова, программа модернизации первичного звена вошла в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». До 2030 года в регионе будет возведено порядка 60 объектов. На следующий год планируется построить 12, еще десять дополнительно возведут за счет сэкономленных бюджетных средств, в том числе ФАП в поселке завода Ветзоотехника. «В этом году кратно нарастили строительство, построили 31 фельдшерско-акушерский пункт и 2 врачебные амбулатории. Беспрецедентный темп работы, такого не было никогда в регионе. Дальше тоже будем строить и вводить в эксплуатацию новые объекты», – подчеркнул Павел Малков. Он поручил Александру Пшенникову проработать вопрос кадрового обеспечения ФАПа.

Многодетная мама Юлия Абрамкина обратилась по поводу строительства новой школы в микрорайоне Мервино. По словам и.о. министра образования Ольги Васиной, школу на 1100 мест запланировано построить по новому нацпроекту «Молодежь и дети». Строительство здания рассчитано на три года, работы начнутся в следующем году. Павел Малков обратил внимание на качественное проведение закупочных процедур и строгое соблюдение сроков реализации проекта.

Жительница Рязани Анна Дядина подняла вопрос строительства новой школы в микрорайоне ДПР7, 7А. Образовательное учреждение на 1650 мест, благодаря федеральной поддержке, начнут строить в 2025 году. «Президент РФ в своем Послании сказал, что будет построено определенное количество школ по стране, и мы с этим проектом, который обозначали одним из самых приоритетных, тоже попали в список. Благодарю Президента за принятое решение», – сказал Павел Малков. Он поручил главе администрации Рязани Виталию Артемову проработать транспортную и пешеходную логистику, а также план благоустройства прилегающей территории.