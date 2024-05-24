Павел Малков принял участие в запуске самой крупной в регионе доильной установки

Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках рабочей поездки в Спасский район посетил новый животноводческий комплекс на 1200 голов, который был построен в муниципалитете в рамках второго этапа инвестиционного проекта ООО «Приокское мясо».

Глава региона Павел Малков принял участие в запуске самой крупной в регионе современной доильной установки на 80 мест с мгновенным охлаждением молока, хранением и выгрузкой продукции по новым стандартам. Вместе с Губернатором мегаферму посетили заместители Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова и Александр Шаститко, министр сельского хозяйства Дмитрий Филиппов, министр территориальной политики Жанна Фомина, и.о. главы администрации Спасского района Нина Соломонова, гендиректор ООО «Приокское мясо» Николай Морозов.

Животноводческий комплекс расположен у села Панино. Реализовано два этапа проекта с общим объемом инвестиций 3,95 млрд рублей: первая очередь объекта на 1200 голов скота была введена в эксплуатацию в 2020 году, вторая — в апреле текущего года. К концу следующего года намечено завершить третью очередь. Общее поголовье скота в итоге составит 3600 голов. Высокопродуктивный крупный рогатый скот приобретается преимущественно на племенных предприятиях Рязанской области. В настоящее время на мегаферме содержится более 2100 коров. Сейчас в животноводческом комплексе трудятся 105 человек, с вводом в эксплуатацию третьей очереди объекта будет создано еще 45 новых рабочих мест. Компания «Приокское мясо» сотрудничает с рядом крупных отечественных молокоперерабатывающих предприятий, которые наращивают поставки готовой продукции, в том числе в новые регионы страны. Кроме того, при выращивании телят применяется инновационная поильная система, которая позволяет сделать этот процесс полностью автоматизированным и соответствующим гигиеническим требованиям.

Губернатор обсудил с руководством основные направления работы ООО «Приокское мясо», планы развития на ближайшую перспективу, вопросы приобретения и обслуживания высокотехнологичного оборудования в условиях санкций. Павел Малков отметил устойчивый рост объемов производства молока в регионе и вклад этого сельхозпредприятия в развитие молочного животноводства рязанского АПК. «Запущена вторая очередь крупного животноводческого комплекса, начато строительство третьей очереди. Развитие предприятия продолжается, большие планы, — сказал Павел Малков. — Есть некоторые вопросы, в которых требуется поддержка, в том числе в благоустройстве подъездной автодороги. Обязательно совместно проработаем все необходимые решения». Губернатор пожелал компании успехов в реализации очередного этапа инвестпроекта, что позволит нарастить мощности сельхозпредприятия. Так, в 2025 году с вводом третьей очереди комплекса в нем будет производиться 37 тыс. тонн молока в год.