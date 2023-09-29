Павел Малков принял участие в открытии памятника генералу М.Д. Скобелеву

Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника генералу М.Д. Скобелеву в поселке Александро-Невский.
На церемонии открытия глава региона поблагодарил всех, кто помогал в реализации проекта, и отметил, что памятник стал примером бережного отношения к истории страны:
Памятник изготовили и установили по инициативе жителей Александро-Невского района. Автором работы стал рязанский скульптор Олег Седов. Территорию рядом с памятником также благоустроили.
Председатель Центрального Совета Скобелевского Комитета, научный руководитель Военного университета Министерства обороны РФ генерал-полковник Валерий Марченков отметил, что в Рязанской области сохранению памяти о генерале уделяется большое значение:
Глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков подчеркнул, что 180-летие генерала М.Д. Скобелева – большой праздник не только для Александро-Невского района:
Участники церемонии открытия возложили цветы. Был дан троекратный оружейный салют. Почетный караул курсантов Рязанского училища ВДВ прошел торжественным маршем, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.