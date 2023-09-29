Павел Малков принял участие в открытии памятника генералу М.Д. Скобелеву

Губернатор Рязанской области принял участие в открытии памятника генералу М.Д. Скобелеву в поселке Александро-Невский.

На церемонии открытия глава региона поблагодарил всех, кто помогал в реализации проекта, и отметил, что памятник стал примером бережного отношения к истории страны:

Скобелев – легендарная личность. Его помнят, на него равняются. Вдохновляют не только его военные подвиги. Сама жизнь и все дела Скобелева учат быть достойными людьми.

Памятник изготовили и установили по инициативе жителей Александро-Невского района. Автором работы стал рязанский скульптор Олег Седов. Территорию рядом с памятником также благоустроили.

Председатель Центрального Совета Скобелевского Комитета, научный руководитель Военного университета Министерства обороны РФ генерал-полковник Валерий Марченков отметил, что в Рязанской области сохранению памяти о генерале уделяется большое значение:

Он любил Россию, любил русский народ. Открытие памятника Скобелеву на Рязанской земле – уникальное событие. Это знак признательности Герою, свидетельство крепкой связи поколений.

Глава администрации Александро-Невского района Владимир Оводков подчеркнул, что 180-летие генерала М.Д. Скобелева – большой праздник не только для Александро-Невского района:

Он воевал за Родину и сделал всё для того, чтобы наше государство имело мощную основу.

Участники церемонии открытия возложили цветы. Был дан троекратный оружейный салют. Почетный караул курсантов Рязанского училища ВДВ прошел торжественным маршем, сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.