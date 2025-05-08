Павел Малков пригласил рязанцев на выставку трофейной техники

В Рязани открылась выставка трофейной техники. Ее посетил губернатор Рязанской области Павел Малков.
В Музей вооружения и военной техники ВДВ привезли захваченные десантниками в ходе спецоперации бронетранспортёры и бронемашины западного производства. Трофейные машины восстановлены силами Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища.
Посетить выставку можно в выходные и праздничные дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Михайловское шоссе, 89, корпус 3.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info