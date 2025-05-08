Павел Малков пригласил рязанцев на выставку трофейной техники

В Рязани открылась выставка трофейной техники. Ее посетил губернатор Рязанской области Павел Малков.

В Музей вооружения и военной техники ВДВ привезли захваченные десантниками в ходе спецоперации бронетранспортёры и бронемашины западного производства. Трофейные машины восстановлены силами Рязанского гвардейского воздушно-десантного училища.

«На каждой видны следы повреждений. Можно узнать не только тактико-технические характеристики техники, но и то, как наши защитники её захватили», — отметил Павел Малков.

Посетить выставку можно в выходные и праздничные дни с 9:00 до 17:00 по адресу: Михайловское шоссе, 89, корпус 3.