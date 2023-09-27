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Павел Малков поручил разработать план развития музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова»

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Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области поручил разработать трехлетний план развития музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова».

На заседании областного правительства 26 сентября министр культуры Марина Кауркина рассказала об уже принятых мерах по развитию территории Усадебного комплекса С.Н. Худекова в селе Ерлино Кораблинского района.

Там отремонтирован и открыт для посетителей пешеходный мост и приобретен служебный автобус, до конца года отреставрируют объекты культурного наследия «Жилой флигель» и «Здание дома управляющего».

В планах – капитальный ремонт существующих объектов, строительство и восстановление главного усадебного дома, оранжереи и шести каскадных прудов.

Губернатор дал поручение зампреду правительства Рязанской области Артему Никитину и министру культуры региона Марине Кауркиной проработать комплексный план развития музея на ближайшие три года.

Помимо того, что это памятное место, там еще и очень красиво. Нужно на месте посмотреть всю территорию, определить приоритеты работы, последовательность действий. Прошу отдельно мне доложить,

– передает слова Малкова пресс-служба правительства.

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