Павел Малков поручил разработать план развития музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова»

Губернатор Рязанской области поручил разработать трехлетний план развития музея-заповедника «Усадьба С.Н. Худекова».

На заседании областного правительства 26 сентября министр культуры Марина Кауркина рассказала об уже принятых мерах по развитию территории Усадебного комплекса С.Н. Худекова в селе Ерлино Кораблинского района.

Там отремонтирован и открыт для посетителей пешеходный мост и приобретен служебный автобус, до конца года отреставрируют объекты культурного наследия «Жилой флигель» и «Здание дома управляющего».

В планах – капитальный ремонт существующих объектов, строительство и восстановление главного усадебного дома, оранжереи и шести каскадных прудов.

Губернатор дал поручение зампреду правительства Рязанской области Артему Никитину и министру культуры региона Марине Кауркиной проработать комплексный план развития музея на ближайшие три года.