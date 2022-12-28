Павел Малков поручил проверить пожарную безопасность в учреждениях соцзащиты

В рамках заседания правительства Рязанской области губернатор Павел Малков поручил Минсоцзащиты региона совместно с МЧС провести проверки в стационарных учреждениях, оказывающих соцуслуги. Поручение дано после пожара в частном доме престарелых в Кемерове, где погибли люди.

Чтобы не допустить таких трагедий в Рязанской области, нужно проверить соблюдение правил противопожарной безопасности в учреждениях. Также необходимо посмотреть разрешительные документы на оказания соответствующих услуг.

По словам министра труда и социальной защиты населения Наталья Суворовой, в Рязанской области действует 26 негосударственных организаций такого профиля. Семь уже проверены.