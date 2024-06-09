Павел Малков: ПМЭФ дает огромные возможности, мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области

Об этом губернатор Павел Малков сказал в комментарии журналистам, подводя итоги работы делегации Рязанского региона на Петербургском международном экономическом форуме.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что у делегации Рязанской области на ПМЭФ-2024 была насыщенная работа, состоялись важные встречи, реализованы все предварительные договоренности, подписаны значимые Соглашения, направленные на развитие ключевых направлений экономики и социальной сферы региона. «ПМЭФ дает огромные возможности, и мы их постарались максимально использовать в пользу Рязанской области. Делегация отработала эффективно. Обсудили целый ряд важных вопросов с федеральными руководителями, представителями общественных организаций. Только с инвесторами подписано порядка 15 Соглашений на сумму более 70 млрд рублей, и ряд других, которые касались самых разных сфер, — сказал Павел Малков. – Зафиксировали немало договоренностей: начиная от вопросов поддержки в благоустройстве муниципалитетов, заканчивая предварительными планами о будущих инвестиционных проектах. Часть уже оформили Соглашениями и приступаем к их реализации. Многие проекты касаются социальной сферы: образования, подготовки кадров, взаимодействия по самому широкому спектру вопросов».



Глава региона отметил, что главной задачей остается обеспечение динамичного развития области, опыт, который изучили на ПМЭФ, будет использован в дальнейшей работе, идей и предложений много. Павел Малков обратил особое внимание на развитие межрегиональных и международных связей. «ПМЭФ предоставил возможность пообщаться со всеми нашими стратегическими партнерами из других стран. Широко представлено восточное направление. Например, товарооборот с Китаем у нас вырос на 30% в прошлом году и продолжает динамично расти. Для нас очень важно выстраивать такие отношения, понимать, в каких направлениях, в первую очередь, заинтересованы партнеры. Это позволяет правильно выстраивать контакты рязанского бизнеса с потребителями в Китае и наоборот, видеть, как наш бизнес может сотрудничать с Китаем», — прокомментировал губернатор. Он напомнил, что эти и другие вопросы активно обсуждались на ПМЭФ с зарубежными партнерами, в том числе из Китая и Беларуси, заключены соответствующие Соглашения. Павел Малков отметил огромное количество возможностей для взаимодействия и большой интерес ряда стран к рязанской продукции.



Губернатор также отметил серьезную работу делегации в части развития культурных связей. Состоялось много встреч, заключено несколько Соглашений, реализация которых позволит насытить культурную жизнь региона, предоставить рязанцам возможность увидеть самые лучшие выставки и спектакли.