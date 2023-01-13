Пятница, 13 января, 2023
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Павел Малков: Обеспечить эффективное расходование бюджетных средств – наша общая задача

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Губернатор Рязанской области Павел Малков сказал об этом на расширенном заседании коллегии УМВД России по Рязанской области, которое прошло под председательством начальника Управления Владимира Алая.

В заседании приняли участие руководители региональных УФСБ, Росгвардии, прокуратуры, УФНС, сотрудники УМВД. Обсуждались итоги работы ведомства за 2022 год и основные служебные планы на текущий год.

Губернатор Павел Малков отметил высокие результаты работы регионального УМВД в борьбе с преступностью, в частности с экономическими преступлениями: «Каждый бюджетный рубль идет на развитие региона, социальные расходы. Обеспечить эффективность этой работы – наша общая задача». Глава региона подчеркнул, что благодаря профессионализму сотрудников полиции, в Рязанской области самый низкий в ЦФО уровень преступности, по раскрываемости преступлений Управление – на 4 месте по округу. «Сейчас много новых задач. Постоянно идут попытки извне расшатать, дестабилизировать обстановку. Непросто в этих условиях работать, но вы справляетесь со всеми задачами», – сказал Павел Малков.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе Павел Малков вручил ряд региональных наград, среди которых памятный знак губернатора «Благодарность от земли Рязанской» и знак «За усердие».

Об итогах оперативно-служебной деятельности Управления за 2022 год доложил заместитель начальника УМВД – начальник полиции полковник полиции Дмитрий Григорьев. Он отметил, что в прошлом году общее число зарегистрированных преступлений осталось на уровне 2021 года, при этом уровень раскрываемости преступлений сохранился на высоком уровне – 62,7%. Речь шла о результатах работы по раскрытию преступлений в сферах информационных технологий, оборота наркотических веществ, миграционного законодательства, обеспечения общественного порядка, а также о профилактических мероприятиях, принимаемых мерах по безопасности дорожного движения.

Павел Малков: Обеспечить эффективное расходование бюджетных средств – наша общая задача

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