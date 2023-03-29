Павел Малков: Мы кардинально меняем подход к проведению капитального ремонта домов в регионе

Об этом заявил Губернатор Павел Малков, комментируя основные задачи, поставленные в сфере организации и проведения капитального ремонта многоквартирных домов в регионе в текущем году.

Губернатор отметил, что прошел уже целый ряд совещаний и встреч, посвященных капремонту домов в регионе.

«Задача – войти в новый строительный сезон, который начинается, уже со всеми теми решениями, которые нами были проработаны. Нужно обеспечить более качественную организацию всей системы работы по капремонту домов в регионе. Это касается, в том числе, процесса отбора подрядчиков, деятельности Фонда капитального ремонта, повышения эффективности депутатского и общественного контроля за ходом капремонта», — сказал Павел Малков.

Глава региона пояснил, что было очень много замечаний к отбору подрядных организаций, к выстраиванию договорных отношений с ними, к обязательствам по оплате выполненных работ.

«Сейчас мы выставляем намного более жёсткие требования к подрядчику. И плюс очень активно будем использовать инструменты общественного контроля, депутатского контроля. Объём работ большой, за каждым объектом нужно следить очень тщательно, – подчеркнул Губернатор в своем комментарии. – Возможность провести капитальный ремонт в доме предоставляется один раз, и надо сделать его максимально качественно, чтоб потом не пришлось ничего переделывать. Поэтому мы кардинально меняем подход к проведению капитального ремонта, повышаем ответственность, усиливаем контроль».

Согласно поставленным Губернатором задачам, на заседании регионального Правительства 28 марта был одобрен ряд законопроектов, касающихся проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. В частности, детализирован перечень работ по капремонту всех видов конструктивных элементов, уточнен размер предельной стоимости услуг или работ по капремонту домов, которая может оплачиваться регоператором за счет средств Фонда капремонта.

Определен порядок подписания акта приемки выполненных работ и деятельности соответствующей комиссии, что позволит обеспечить необходимые условия для предотвращения случаев неполного или некачественного выполнения капремонта. Также актуализирован краткосрочный план реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов.