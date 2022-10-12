Павел Малков: Будем решать в первую очередь те проблемы, на которые обращают внимание рязанцы

12 октября губернатор Павел Малков провёл первую пресс-конференцию в статусе главы региона. С журналистами губернатор обсудил ряд актуальных тем, касающиеся развития области. В целом Павел Малков ответил на более чем три десятка вопросов.

На пресс-конференции шла речь о приоритетах работы по созданию комплексной системы противопожарной безопасности в Рязанской области с учетом выводов, сделанных после природных пожаров. Губернатор прокомментировал ход выполнения регионом задач по частичной мобилизации, реализации проекта по созданию большого пешеходного маршрута, строительству моста-дублера через р. Оку. Павел Малков уточнил журналистам планы дальнейшего обновления парка общественного транспорта в городе Рязани, подходы к уборке и благоустройству муниципалитетов. Обсуждались вопросы развития промышленности, АПК, сельских территорий, в том числе за счет создания новых предприятий в рамках инвестиционных проектов. Особое внимание было уделено проблемным вопросам в сфере экологии, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также мерам поддержки квалифицированных специалистов, в которых нуждаются учреждения здравоохранения, образования, других отраслей. Кроме того, губернатор ответил на ряд вопросов личного характера.

По словам Павла Малкова, с момента предыдущей пресс-конференции, которая прошла в августе, произошло огромное количество событий. В их числе губернатор отметил борьбу с природными пожарами, завершение избирательной кампании, формирование команды Правительства региона, открытие новых школ в начавшемся учебном году, старт отопительного сезона.

— Появились и новые задачи. В первую очередь, это касается проведения частичной мобилизации. Впереди – очень много работы. Буквально по всем направлениям. Темп будем только наращивать, – сказал Павел Малков. – Да, сейчас не простое время, но оно представляет новые возможности. Самый главный приоритет – повышение качества жизни людей.

Губернатор отметил, что в регионе остается много проблем, которые одномоментно решить невозможно.

— Будем работать, будем их решать, в первую очередь те, на которые обращают внимание рязанцы, – подчеркнул глава региона.

Глава региона рассказал о том, что поездки в муниципальные образования будут продолжены. Вместе с тем, в настоящее время внедряется практика проведения совещаний «Час муниципалитета» в Правительстве области с участием глав администраций районов и городских округов, руководителей региональных министерств и ведомств.

— По итогам формируются перечни поручений и приоритетов по развитию каждого муниципального образования. Мы должны четко объяснять людям, когда и что появится у них в районе: дорога, ДК, школа и детский сад, когда будет отремонтирована больница, – отметил он.

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