Павел Малков: Будем последовательно заниматься вводом в оборот неиспользуемых сельхозземель

Павел Малков посетил с рабочей поездкой Старожиловский район. Врио Губернатора Рязанской области ознакомился с ходом весенне-полевых работ и деятельностью предприятия ЗАО «Старожиловский конный завод».

В рабочей поездке врио Губернатора сопровождали министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Борис Шемякин, начальник региональной госинспекции по охране объектов культурного наследия Михаил Дорофеев, глава администрации Старожиловского района Александр Татарников.



Так, знакомясь с работой и возможностями СПК «Золотой колос», Павел Малков осмотрел площади, где в настоящее время завершается сев масличных культур. Руководитель хозяйства Алексей Белов доложил врио Губернатора о ходе посевной и готовности к ней агропредприятия, основных экономических показателях деятельности СПК, которое специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур, мясном и молочном животноводстве. Речь также шла о планах хозяйства по диверсификации севооборота, внедрении передовых технологий и реализации произведенной продукции. Отдельный вопрос – расширение пахотных площадей.



Павел Малков отметил, что уже дал поручения руководителям профильного блока проработать и представить план конкретных действий по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения: «Будем последовательно этим заниматься. Каждый клочок земли должен работать, а если не используется, то нужно смотреть, почему это произошло». Врио отметил, что в Рязанской области ежегодно вводится в сельхозоборот порядка 30 тысяч га, сельхозтоваропроизводители региона получают на эти цели государственную поддержку.



На Старожиловском конном заводе Павел Малков оценил состояние объекта, перспективы его дальнейшего развития. Директор Владимир Демин проинформировал врио Губернатора о том, что предпринимается для сохранения породы и решения существующих у завода проблем, в числе которых – нехватка средств и сельхозугодий для заготовки кормов и выпаса животных.



Предприятие является единственным в мире хозяйством по разведению и выращиванию лошадей русской верховой породы. В прошлом году ему присвоен статус племенного завода, в настоящее время поголовье составляет 183 чистопородных животных класса «элита». Часть зданий конного завода являются объектами культурного наследия федерального значения «Промышленно-усадебный комплекс фон Дервиза – 1890-1896 гг.». Ряд объектов находится на балансе муниципалитета. Также на территории есть объект культурного наследия регионального значения «Фамильная церковь фон Дервиза с парком», пользователем которого является Скопинская Епархия. В настоящее время почти все здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Регионом организована работа по проведению государственно-культурной экспертизы, утверждены границы территории.



Павел Малков отметил, что этот впечатляющий архитектурный ансамбль по праву считается одной из основных достопримечательностей Рязанской области. У комплекса большой туристический потенциал, который нужно использовать. «Объект прекрасный, но состояние его сложное. Мы обязательно будем им заниматься, уже в этом году. Детально разберусь в ситуации, планирую в ближайшее время обсудить ее с представителями министерства культуры РФ, – сказал врио Губернатора. – Вопрос сохранения русской верховой породы лошадей тоже важен, вместе с коллегами подумаем, что можно сделать по пастбищам. Будем работать над решением вопроса».