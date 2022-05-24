Павел Малков анонсировал контрольные поездки без предупреждения

24 мая после заседания правительства Рязанской области Павел Малков традиционно ответил на вопросы журналистов, сообщила пресс-служба правительства.

Еще раз вернувшись к теме повышения качества работы с обращениями граждан, врио губернатора сообщил, что должна быть система реагирования, понятная для жителей. Необходимо четко выполнять задачи по оперативной отработке обращений с последующим информированием заявителя и контролем за их исполнением.

Журналистов также интересовало, насколько озвученные на заседании дополнительные меры поддержки инвестпроектов, связанных с импортозамещением, востребованы у рязанских предпринимателей. Речь шла о снижении минимального порога капиталовложений, увеличении сроков применения налогового вычета и ряде других предложений.

Павел Малков отметил, что перед тем, как принимать эти решения, правительство области консультировалось с бизнес-сообществом.

— У нас выстроен хороший диалог с Торгово-промышленной палатой. Будем внимательно изучать все потребности: достаточно ли этих мер, можем ли мы еще что-то сделать? Используем все существующие возможности, включая федеральные проекты, — сказал Малков

Еще один вопрос журналистов касался рабочего графика врио губернатора и ближайших планов. Павел Малков сообщил о том, что намерен без предупреждения совершать контрольно-инспекционные рейды по городу и области. Подобные рабочие поездки запланированы в отношении проблемных территорий либо значимых объектов, по которым обращаются жители.