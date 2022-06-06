Павел Глоба предрёк удачу трём знакам зодиака в июне

Популярный астролог Павел Глоба назвал три знака зодиака, представителей которых ожидает удача в июне 2022 года.

Как пишет Prokazan.ru, июнь станет благотворным для Близнецов. Люди, рождённые под этим знаком, смогут довериться своей интуиции. В этом месяце она их точно не подведёт. К своему внутреннему голосу стоит прислушаться в финансовых вопросах.

Те, кто родился под знаком Весы, в первый месяц лета обретут настоящее счастье. Наконец-то появятся возможности для карьерного роста, удастся улучшить материальное положение. Главное – в каждом начинании проявлять благоразумие.

Водолеям стоит задуматься об отдыхе. Скорее всего, отпуск пройдёт очень успешно. Получится не только отпустить проблемы, но и встретить свою вторую половинку. Возможно, отношения выйдут за пределы курортного романа.