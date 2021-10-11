Павел Дуров составил список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни

Основатель Telegram и бывший гендиректор «ВКонтакте» Павел Дуров в честь своего 37-летия опубликовал список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни.
Недооценёнными вещами Дурова назвал сон, природу и одиночество.
Первое, по его мнению, повышает иммунитет, творческие способности и психологическое благополучие. Природу он назвал средой, «в которой мы биологически созданы для того, чтобы чувствовать себя хорошо». Одиночество же «дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы».
Переоценёнными вещами Павел Дуров считает:
- Большие города. Они — «источники загрязнения, преступности и шума».
- Рестораны. «Приготовление пищи в домашних условиях обеспечивает более здоровое питание и больший контроль над ингредиентами».
- Жаркая погода. Такая погода может привести к «риску развития рака и более быстрому старению». Холод же, напротив, «очищает дух, тело и разум».
- Мода. Стремление соответствовать тенденциям дорого и не нужно. «Сосредоточение внимания на удобной одежде упрощает жизнь и освобождает место для важных вещей».
- Недвижимость. «Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы для передвижения и изучения разных мест».
- Социальные сети. Из-за их информационного шума снижается счастье и креативность.
- Советы знаменитостей. Людям лучше полагаться на точную науку и мнение экспертов, чем на необоснованные советы известных людей.