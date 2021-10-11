Павел Дуров составил список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни

Основатель Telegram и бывший гендиректор «ВКонтакте» Павел Дуров в честь своего 37-летия опубликовал список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни.

Недооценёнными вещами Дурова назвал сон, природу и одиночество.

Первое, по его мнению, повышает иммунитет, творческие способности и психологическое благополучие. Природу он назвал средой, «в которой мы биологически созданы для того, чтобы чувствовать себя хорошо». Одиночество же «дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы».

Переоценёнными вещами Павел Дуров считает: