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Понедельник, 11 октября, 2021
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Павел Дуров составил список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни

Александр Ильин
Павел Дуров составил список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни
Фото: instagram.com/durov

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Основатель Telegram и бывший гендиректор «ВКонтакте» Павел Дуров в честь своего 37-летия опубликовал список из 3 недооцененных и 7 переоцененных вещей в жизни. 

Недооценёнными вещами Дурова назвал сон, природу и одиночество. 

Первое, по его мнению, повышает иммунитет, творческие способности и психологическое благополучие. Природу он назвал средой, «в которой мы биологически созданы для того, чтобы чувствовать себя хорошо». Одиночество же «дает свободу совершать духовные и интеллектуальные прорывы». 

Переоценёнными вещами Павел Дуров считает:

  • Большие города. Они — «источники загрязнения, преступности и шума». 
  • Рестораны. «Приготовление пищи в домашних условиях обеспечивает более здоровое питание и больший контроль над ингредиентами».
  • Жаркая погода. Такая погода может привести к «риску развития рака и более быстрому старению». Холод же, напротив, «очищает дух, тело и разум».
  • Мода. Стремление соответствовать тенденциям дорого и не нужно. «Сосредоточение внимания на удобной одежде упрощает жизнь и освобождает место для важных вещей».
  • Недвижимость. «Покупка недвижимости часто ограничивает выбор и является сомнительной инвестицией. Аренда дает больше свободы для передвижения и изучения разных мест».
  • Социальные сети. Из-за их информационного шума снижается счастье и креативность.
  • Советы знаменитостей. Людям лучше полагаться на точную науку и мнение экспертов, чем на необоснованные советы известных людей. 

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