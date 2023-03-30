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Четверг, 30 марта, 2023
Татьяна Проводина

«Паутина» помогла выявить на дорогах Рязанской области неплательщиков штрафов больше чем на 190 тысяч рублей

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В среду, 29 марта, в Рязанской области сотрудники ГИБДД с помощью системы СПО «Паутина» вместе с представителями УФСИН по региону провели комплекс мероприятий по пресечению ПДД.

Целью рейда было выявление граждан, уклоняющихся от уплаты административных штрафов или имеющих другие задолженности перед государством.

В ходе мероприятия остановлено 4 автомобиля, водители которых имеют задолженность по административным штрафам более чем на 190 тысяч рублей. Кроме того, в 3 случаях водители управляли ТС с прекращённой регистрацией. Нарушителей привлекли к ответственности, комплекты госномеров изъяты с их автомобилей.

В «поле зрения» системы «Паутина» попадают все транспортные средства, проезжающие через участки дорог с установленными автоматизированными комплексами фиксации административных правонарушений.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.

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