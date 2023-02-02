Четверг, 2 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Патрульные вернули домой пропавшего без вести пожилого рязанца

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Патруль полиции нашёл и вернул домой 86-летнего рязанца, который числился пропавшим без вести.

В ночь на 2 февраля сотрудники патрульно-постовой службы заметили на площади Попова в Рязани пожилого рассеянного мужчину, который плохо ориентировался в пространстве. Полицейские предположили, что гражданину может требоваться помощь, и подъехали к нему. Мужчина не смог назвать своё имя и адрес проживания, на вопросы отвечал невнятно.

Патрульные доставили пожилого человека в отдел полиции по Советскому району Рязани, где установили, что этот человек числится без вести пропавшим. Некоторое время назад мужчина вышел из дома и пропал. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтёрам.

Пенсионера доставили домой. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

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