Среда, 8 февраля, 2023
Татьяна Проводина

Патрульные полицейские вернули рязанке забытый на остановке ноутбук

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Жительница Рязани забыла ноутбук на остановке. Потерю ей вернули сотрудники патрульно-постовой службы полиции.

В полицию обратилась 24-летняя рязанка с просьбой помочь в поисках ноутбука. По словам заявительницы, она находилась на улице Новаторов и, возможно по задумчивости, где-то оставила дорогой гаджет. Экипаж отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области прибыл на место происшествия.

Патрульные взялись за обследование территории и нашли ноутбук на остановке. Потерю вернули владелице.

Девушка от души поблагодарила полицейских за оперативное содействие.

Патрульные полицейские вернули рязанке забытый на остановке ноутбук

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