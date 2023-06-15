Патруль полиции задержал в Рязани объявленного в федеральный розыск мужчину

Сотрудники ППСП задержали в Рязани 41-летнего рязанца, объявленного в федеральный розыск за совершение хищений. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Наряд патруля на улице Магистральной обратил внимание на странное поведение прохожего. При виде полицейской машины мужчина резко поменял направление движения и попытался скрыться в лесопосадке.

Патрульные полицейские догнали и остановили подозрительного гражданина. Им оказался рязанец, которого подозревают в совершении краж. Злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск.

Задержанного препроводили в отдел МВД по Московскому району Рязани. Там его передадут инициаторам розыска.