Четверг, 15 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Патруль полиции задержал в Рязани объявленного в федеральный розыск мужчину

Татьяна Проводина
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники ППСП задержали в Рязани 41-летнего рязанца, объявленного в федеральный розыск за совершение хищений. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Наряд патруля на улице Магистральной обратил внимание на странное поведение прохожего. При виде полицейской машины мужчина резко поменял направление движения и попытался скрыться в лесопосадке.

Патрульные полицейские догнали и остановили подозрительного гражданина. Им оказался рязанец, которого подозревают в совершении краж. Злоумышленник пытался скрыться от правоохранителей и был объявлен в федеральный розыск.

Задержанного препроводили в отдел МВД по Московскому району Рязани. Там его передадут инициаторам розыска.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Администрация Рязани ответила на жалобу жителей Солотчи на шум от котельной

Подрядчик заменил дымовую трубу, демонтировав при этом шумопоглощающие помещения.

Главный тренер ФК «Рязань» Дмитрий Серёжкин покидает клуб

«Горожане» под руководством специалиста дважды выходили в финальный турнир Первенства России Второй лиги.

Председатель КСП Рязани Сергей Филимонов покинул пост

Решение приняли депутаты Рязанской городской думы по личному заявлению Сергея Филимонова.

В Рязанской области выявили случай заболевания клещевым энцефалитом

Сообщается, что заразившийся мужчина прибыл из эндемичной по клещевому энцефалиту территории (Пермский край) и получил укус там.

Рязанская городская дума досрочно прекратила полномочия депутата Владимира Бочарова

Депутат был избран по одномандатному округу №9.

Контрольно-счётная палата проверяет эффективность расходования средств при строительстве онкодиспансера в Рязани

Средства были выделены из областного бюджета в 2020-2023 годах.

В Рязани прошла конференция «Новые проекты «Мармакс»

Каждый из трёх новых жилых комплексов будет отличаться необычной концепцией и современными технологиями.

Виталий Артёмов рассказал об уборке Рязани, туристическом коде центра города и количестве мест в школах

И.о. главы администрации города ответил и на вопрос о подготовке к предстоящему отопительному сезону.

На улице Нахимова отремонтировали асфальт

Ситуацию удалось оперативно изменить благодаря руководителю МП «Комплекс» Михаилу Белькевичу и депутату гордумы Андрею Кашаеву.

В Рязанской области предъявили обвинение женщине, оставившей новорождённую дочь в лесополосе

Сейчас ребёнок находится в перинатальном центре и получает квалифицированную помощь медиков.

Подросток на мопеде пострадал в ДТП с легковушкой в Рязанской области

14-летний подросток не имел права управления ТС.

16-17 июня в Рязанской области ожидается жара 30-31 градус

МЧС призывает граждан не разводить костры, не бросать непотушенные спички и окурки и воздержаться от посещения лесов.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации