Патруль полиции остановил водителя, повторно севшего за руль в нетрезвом виде.

Экипаж ППСП остановил ВАЗ-2107, который ехал без включенных фар, на улице Островского. За рулём оказался мужчина с признаками опьянения: изо рта пахло алкоголем, а выйдя из салона авто он неуверенно держался на ногах.

Патрульные полицейские установили, что 40-летнего рязанца ранее уже лишали права управления ТС со штрафом в 30 тысяч рублей.

Экипаж ДПС ГИБДД, прибывший на место, выявил алкотестером наличие в организме водителя алкоголя. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Вопрос о возбуждении уголовного дела против нарушителя сейчас решается.