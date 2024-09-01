Патриотический концерт на Рязанской ВДНХ собрал тысячи людей

Рязанская ВДНХ прошла под знаком единства и патриотизма. Концерт Камерного оркестра Рязанской области под управлением Сергея Проскурина собрал тысячи зрителей, которые с волнением и гордостью слушали классическую музыку, песни военных лет и народные композиции, посвященные Родине и Героям.

На сцене выступили известные артисты: актер Егор Бероев, солистка Большого театра Оксана Лесничая, а также ведущие певцы и танцевальные коллективы Рязанской области, и музыканты из Курского региона.

Проект организован при поддержке Правительства Рязанской области и Российского общества «Знание». Были исполнены классические произведения русских композиторов, песни военных лет, народные песни и другие композиции, посвященные Родине и Героям. Патриотический вечер посетили рязанцы, жители Курской области, новых регионов России, Герои России, ветераны Великой Отечественной войны, локальных войн, участники СВО, семьи бойцов спецоперации, курсанты, юнармейцы.

Егор Бероев подчеркнул важность таких проектов в сложное для страны время, большое значение поддержки воинов, жителей приграничных территорий, народного единства и патриотического воспитания детей и молодежи.