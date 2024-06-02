Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил в Рязани храм «Всех скорбящих Радость»

В рамках первосвятительского визита в Рязанскую область Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с губернатором Павлом Малковым посетил храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в Рязани.

Святейший Патриарх осмотрел святыни храма и пообщался с духовенством и прихожанами.

Церковь «Всех скорбящих Радость» построена в XVIII веке. Она стала единственным храмом в Рязани, где никогда не прерывалось богослужение. С храмом связано начало духовного пути выдающегося подвижника Православия Митрополита Никодима (Ротова), духовного наставника Святейшего Патриарха. На Скорбященском кладбище находятся могилы матери Митрополита Никодима – Елизаветы Михайловны Ротовой и отца – Георгия Ивановича Ротова. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил места захоронения и совершил заупокойную литию.

Патриарх Кирилл отметил: «С Рязанью я лично связан, потому что рязанцем был мой духовный отец достопамятный Владыка Митрополит Никодим. Он был для меня ключевой по важности личностью, и для Русской православной церкви в трудные годы гонения, когда закрывались храмы, опустошались монастыри, препятствовали поступлению в семинарии молодых людей. Он принимал на себя главные удары, которые обращались в адрес церковного священоначалия со стороны безбожной власти. Он был одним из тех, кто остановил руку гонителей. Он, Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим, стал для меня наставником. В Рязань мы вместе с владыкой приезжали, посещали кладбище и молились о том, чтобы церковная жизнь в этом городе процветала.Так и получилось, с очень большим удовлетворением взираю на все, что сегодня происходит на Рязанской земле».