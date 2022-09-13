Вторник, 13 сентября, 2022
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Патриарх Кирилл поздравил Павла Малкова с победой на выборах

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Патриарх Кирилл, фото: vk.com/id301419447

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Павла Малкова с победой на выборах губернатора Рязанской области. Текст письма публикует сайт Московского патриархата РПЦ.

— Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность губернатора Рязанской области, — написал патриарх.

По его словам, результат голосования показывает доверие рязанцев, которые связывают с новым губернатором надежды на лучшее будущее. Подспорьем в работе на посту губернатора должен стать немалый опыт работы в государственных структурах.

Патриарх выражает надежду на продолжение сотрудничества местных органов власти с Рязанской епархией.

— Желаю Вам крепости душевных и телесных сил, благополучия и помощи Божией в предстоящих важных трудах, — написал священник.

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