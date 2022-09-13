Патриарх Кирилл поздравил Павла Малкова с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Павла Малкова с победой на выборах губернатора Рязанской области. Текст письма публикует сайт Московского патриархата РПЦ.

— Сердечно поздравляю Вас с избранием на должность губернатора Рязанской области, — написал патриарх.

По его словам, результат голосования показывает доверие рязанцев, которые связывают с новым губернатором надежды на лучшее будущее. Подспорьем в работе на посту губернатора должен стать немалый опыт работы в государственных структурах.

Патриарх выражает надежду на продолжение сотрудничества местных органов власти с Рязанской епархией.