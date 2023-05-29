Пассивное курение и его влияние на организм человека



Пассивное курение представляет собой вдыхание табачного дыма, который образуется при курении табачных изделий другим человеком. Поскольку процесс вдыхания табака не зависит от некурящего человека, то его еще называют «принудительным курением». В большинстве случаев пассивное курение бывает случайным, поэтому человек даже не догадывается о причиняемом ему вреде.

В момент выкуривания сигареты образуется три потока: первый поток или, по-другому, основной проходит во время затяжки через всю сигарету и вдыхается человеком, второй поток – выдыхается человеком, а третий поток – образуется при «выходе» из края тлеющей сигареты. Второй и третий поток формируют вторичный дым или так называемый «побочный поток», который как раз и вдыхает пассивный курильщик. При этом табачный дым в организм некурящего человека может попадать не только через легкие, но и через кожу, через ротовую полость. Важно отметить, что часть дыма впитывается в одежду, в окружающие предметы, в волосы, тем самым еще больше оказывая вредное воздействие на здоровье человека.

При пассивном курении условно различают два вида воздействия табачного дыма: немедленное воздействие и отсроченное воздействие. Немедленное действие подразумевает под собой то, что человек ощущает сразу после контакта с табачным дымом. К таким признакам относят раздражение слизистых носоглотки, глаз, бронхов: появляется першение в горле, слезотечение, кашель. Человек жалуется на головную боль, тошноту, появление одышки, учащение пульса. Также табачный дым может стать пусковым механизмом возникновения аллергической реакции. Под отсроченным воздействием табачного дыма понимаются последствия, которые развиваются через продолжительное время. Например, при длительном воздействии табачного дыма происходит нарушение носового дыхания, а в след за ним может развиться евстахеит – воспаление слуховой трубы, что может стать причиной снижения слуха. При хроническом воздействии никотина может развиваться ишемическая болезнь сердца, гипертония, а также внезапно возникнуть инсульт или даже инфаркт миокарда. Хроническое раздражение тканей легких приводит к развитию хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Также к отсроченному воздействию табачного дыма можно отнести изменения в репродуктивной системе человека, особенно у женщин. Хроническое пассивное курение у женщин может стать причиной снижения способности к зачатию ребёнка.

Отдельно стоит отметить, какой вред причиняется детям при их пассивном курении. Если в семье хотя бы один из родителей курит, то, соответственно, ребёнок постоянно подвергается воздействию табачного дыма. У таких маленьких детей многократно возрастает риск недоразвития легких и синдрома внезапной смерти. Также пассивное курение у детей увеличивает риск развития бронхиальной астмы, аллергических реакций, острых и хронических ЛОР – заболеваний, заболеваний глаз. У пассивно курящих детей повышается риск развития болезней сердечно-сосудистой системы, повышается риск нарушения умственного развития, а также повышается уязвимость ребёнка перед никотиновой зависимостью, то есть не исключено, что в дальнейшем ребенок может начать курить.

Курение представляет опасность не только для самих курящих, но и для окружающих людей. Нет минимальной безопасной дозы табачного дыма, поэтому единственный способ защитить себя и своих близких – бросить курить!

Врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Романова Алёна Андреевна