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Вторник, 8 июня, 2021
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Пассажиры сломали ногу насильнику экс-офицера полиции в туалете метро

Никита Брыкин
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Мужчина, который надругался над экс-офицером полиции в туалете московского метро, при задержании получил перелом ноги, пишет МК.

Инцидент произошел 5 июня. По предварительным данным, в переходе между станциями «Трубная» и «Цветной бульвар» 36-летняя женщина зашла в кабинку туалета. Вскоре туда ворвался неизвестный, который ударил жертву по голове и пригрозил убить, если она будет кричать.

После этого извращенец повалил пассажирку метро на пол, стал избивать и надругался несколько раз, в том числе в извращенной форме.

«Я не насильник, я воспользуюсь вами и отпущу», – заявил мужчина.

Вскоре на помощь женщине пришли прохожие. Они оттащили негодяя от жертвы, после чего догнали его эскалаторе и задержали. В итоге ему сломали ногу.

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