Суббота, 6 июля, 2024

Пару дней прохлады обещают синоптики рязанцам

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

Жителей Рязани после изнуряющей жары ждёт небольшая передышка. Синоптики обещают рязанцам пару дней прохлады.

По данным регионального Гидрометцентра, в субботу, 6 июля, в Рязани ожидается облачная с прояснениями погода. Днем кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха 23…25°С.

В воскресенье, 7 июля, рязанцев ожидает переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 9…14°С, в Рязани 12…14°С; днем 24…29°С, в Рязани 25…27°С.

А в понедельник вернётся жара. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°С, в Рязани 13…15°С; днем местами жара 27…32°С, в Рязани 28…30°С.

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