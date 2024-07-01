Партнёр не хочет близости: на это есть несколько причин, с которыми можно разобраться

Многим парам знакома ситуация: один из партнёров внезапно начинает избегать близости. Безусловно, отсутствие секса может негативно повлиять на отношения между мужчиной и женщиной. Партнёры начинают с подозрением относиться друг к другу, учащаются скандалы, ссоры, обиды, возрастает неудовлетворённость семейной жизнью и напряжение между людьми.

Вместе с тем у отказа от близости есть три основные причины, и далеко не всегда это связано с безвозвратной утратой чувств. Разобраться в том, что может спровоцировать ситуацию, когда один из партнёров избегает занятий сексом, в эксклюзивном материале для 7info помогает коуч Анастасия Пармежова.

Спровоцировать отказ от близости, по словам эксперта, могут депрессия, стресс и потеря интереса.

1. Депрессия. Нежелание секса списывают на усталость и плохое настроение, но почти никогда на депрессию. Из-за отсутствия информации у людей о психических расстройствах (а это такие же расстройства, как расстройства кишечника или предстательной железы), они не в курсе, что могут испытывать разные состояния и что это нормально.

В депрессии снижается либидо из-за изменения работы половых гормонов и гормонов, регулирующих работу мозга. Людям в депрессии просто перестает хотеться секса. От непонимания, что с ними происходит, многие не могут бережно донести до своих партнеров, в чём истинная причина их отказа от близости. Партнёры, которым отказывают, начинают выстраивать эмоциональную дистанцию, выяснять отношения, демонстрировать обиду, подозревать в изменах. От такого поведения любимого человека партнёру в депрессии становится только хуже.

Если вы замечаете за собой или за своим партнёром длительное состояние упадка сил, длительный сон, плаксивость, суицидальные мысли – поговорите об этом и пройдите сами или предложите партнёру пройти тест на депрессию по шкале Бекка. Если депрессия подтвердится, запишитесь к психиатру и эндокринологу. Психиатр даст рекомендации, как быть в депрессии, и выпишет лечение. Эндокринолог направит на обследования, так как в депрессии из-за сбоя работы гормонов сильно страдает щитовидная железа.

2. Стресс. В стрессе из-за эмоционального напряжения трудно расслабиться и получить удовольствие в сексе. Из-за чего секс утрачивает привлекательность и человек находит другие удовольствия. Например, люди в стрессе предпочитают много играть в компьютерные игры, выпивать бокальчик-другой вина вечером. Некоторые ударяются в спорт, смотрят сериалы или много ест. Тело постоянно напряжено, голова думает, и нет покоя от этих мыслей.

– Если вы замечаете, что вы в продолжительном стрессе, попробуйте менять свои мысли с тревожных на поддерживающие. Начните медитировать и заниматься йогой. Расскажите партнёру, что с вами происходит, чтобы он недодумывал, — советует Анастасия Пармежова.

3. Потеря интереса к партнёру. Если ваш партнер перестал быть для вас сексуально привлекательным, поговорите с ним начистоту. Жить, как соседи, конечно, можно и часто это очень удобно. Не нужно ломать привычный жизненный устой и не делить общее имущество. Вместе с тем гораздо приятнее жить в правде и быть с тем, с кем хочется находиться рядом на самом деле.

Главным секретом урегулирования любых проблем является диалог. Попробуйте говорить с партнером:

— заметьте, что вы чувствуете в связи со сложившейся ситуацией;

— осознайте, что вы думаете;

— проанализируйте ваши чувства и мысли;

— сделайте мысленную тренировку: представьте, как вы говорите партнёру о сложившейся ситуации спокойно и бережно, как мягко звучит ваш тон, как вы выглядите расслабленным во время разговора;

— когда будете готовы поговорить, вспомните вашу мыслительную тренировку и скажите партнёру о ваших чувствах в связи с его или вашим отказом от близости бережно и с уважением.