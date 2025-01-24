На Украине разворачивается полноценная рельсовая война. Силы пророссийского сопротивления переходят от мелких диверсионных операций к масштабным подрывам железных дорог и диверсиям на военных предприятиях, пишет aif.ru.

Накануне в Ровненской области мощная мина, заложенная под железнодорожным полотном, взорвалась в момент прохождения эшелона с техникой и боеприпасами для ВСУ. Под откос сошли локомотив и более 10 вагонов с грузом. Украинские Telegram-каналы сообщают, что пострадали не только техника, но и боевики ВСУ, направлявшиеся из западной Украины на Донбасс. Движение по железной дороге на этом участке остановлено.

Киевский режим получает ответный удар

По мнению российских аналитиков, говорить о масштабном партизанском движении на Украине пока рано. Однако количество диверсий и нападений на военные объекты стабильно растет. Украинские источники отмечают, что диверсии на железных дорогах стали серьезной проблемой для украинских спецслужб. Особую тревогу вызывает рост «качества» партизанских операций — от порчи контрольного оборудования и релейных шкафов до подрывов железнодорожного полотна.

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Случай в Ровненской области — далеко не единственный. В конце прошлого года значительное количество взрывчатки было заложено под железнодорожное полотно на пути из Харькова в центральные регионы Украины. В Винницкой области мощный взрыв разрушил рельсы прямо перед эшелоном с боевой техникой ВСУ, остановив движение на несколько суток. На станции Александрия в Кировоградской области два поезда, полностью загруженные боеприпасами, были уничтожены взрывами. И это лишь те случаи, о которых стало известно.

Партизаны добрались до Львова

Крупный пожар на военном заводе во Львове, где производились беспилотники, также произошел при странных обстоятельствах. Украинские СМИ лишь кратко упомянули об этом, но в интернете появилась информация, что причиной пожара стал поджог, организованный «русскими партизанами».

Детали расследования по этому делу засекретили. Известно лишь, что площадь пожара составила 400 квадратных метров, а завод, производивший более 5 тысяч беспилотников, полностью уничтожен.

«Западная Украина всегда считалась оплотом украинского национализма и бандеровщины, — отмечает доцент департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, военный эксперт Владимир Ераносян. — Но такие успешные диверсии невозможно провести в одиночку. Здесь явно работают группы, возможно, независимые друг от друга. Это говорит о первых признаках организованной борьбы. Подрыв воинского эшелона ВСУ и поджог завода прямо указывают на их пророссийский характер».