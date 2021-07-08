Партия «Новые люди» утвердила списки кандидатов в депутаты Госдумы

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Партия «Новые люди» назвала имена кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва. Утверждение списков прошло в рамках партийного съезда.

На выборах в парламент РФ партию будут представлять более 400 человек. Часть из них проходит по одномандатным округам, другая – по территориальным группам. Лидеры партии Алексей Нечаев и Сардана Авксеньтева вошли в общефедеральную часть списка.

Проводить избирательную кампанию будут десятки тысяч активистов «Новых людей» по всей стране. Несмотря на то, что партия впервые участвует в выборах столь высокого уровня, Алексей Нечаев заявил о готовности своих однопартийцев к конкурентной борьбе.

Мы выходим на новый этап политической борьбы, в котором мы еще не участвовали. «Новые люди» ничего не боятся, — сказал он.

На предстоящих выборах Рязанскую область объединили с Владимирской и Ивановской областями в одну территориальную группу. В неё вошли руководитель рязанского отделения партии «Новые люди» Артур Завьялов и депутат Рязанской областной Думы Вадим Польевтов. В список по 156-му Рязанскому одномандатному округу вошёл касимовец Дмитрий Детинов. Он известен как общественный деятель, блогер и победитель «Марафона идей», который проводили «Новые люди».

Мы с вами должны стать катализаторами решения всех проблем людей, — отметила Сардана Авксеньтева, обращаясь к кандидатам в депутаты. — Власть должна быть скромной, власть должна быть уважительной по отношению к своему народу. У нас с вами получится оправдать доверие людей.