ПАРНАС может закрыться

Партия народной свободы может прекратить существование после отъезда из страны её председателя, бывшего премьер-министра Михаила Касьянова. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru. Источник агентства в организации уточнил, что руководитель ПАРНАС уехал в Латвию. Об отъезде Касьянова стало известно накануне.

«Велика вероятность полного закрытия партии, тем более она и так фактически не функционирует в последнее время», — рассказал источник.

По словам инсайдера, партийцы в целом деморализованы и подавлены. Ни в одних ближайших выборах кандидаты от партии участвовать не будут, – сообщил он. В выборах в Госдуму прошлого года ПАРНАС не участвовала: Минюст тогда приостановил госрегистрацию партии.

Официально представители ПАРНАС пока не дают комментариев.

Партия народной свободы была зарегистрирована в 1991 году. Сопредседателем партии с 2012 года и до самой своей гибели был Борис Немцов.