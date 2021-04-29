Парковки примерно на 700 машин обустроят в Костроме в 2021 году

В 2021 году в Костроме обустроят парковки на 697 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В администрации города отметили, что парковки построят во время ремонт дворов и дорог.
За парковки при благоустройстве голосовали жители улиц Шагова, Машиностроителей, Димитрова, Профсоюзной, Сутырина, микрорайона Давыдовский-3 и других.
Дополнительно в городе организуют 209 парковочных мест. Их сделают вдоль проезжей части по улицам Московской, Строительной, Космонавтов, Петра Щербины, Островского, Советской, Нижней Дебри, Мясницкой, Горького, Боевой.