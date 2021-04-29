Парковки примерно на 700 машин обустроят в Костроме в 2021 году

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В 2021 году в Костроме обустроят парковки на 697 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В администрации города отметили, что парковки построят во время ремонт дворов и дорог.

— Рядом со школами и детсадами планируется организовать парковки на 40 мест. Во дворах создадут дополнительно 448 карманов для машин, — говорится в сообщении.

За парковки при благоустройстве голосовали жители улиц Шагова, Машиностроителей, Димитрова, Профсоюзной, Сутырина, микрорайона Давыдовский-3 и других.

Дополнительно в городе организуют 209 парковочных мест. Их сделают вдоль проезжей части по улицам Московской, Строительной, Космонавтов, Петра Щербины, Островского, Советской, Нижней Дебри, Мясницкой, Горького, Боевой.