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Четверг, 29 апреля, 2021
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Парковки примерно на 700 машин обустроят в Костроме в 2021 году

Елена Лобанова
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В 2021 году в Костроме обустроят парковки на 697 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

В администрации города отметили, что парковки построят во время ремонт дворов и дорог. 

— Рядом со школами и детсадами планируется организовать парковки на 40 мест. Во дворах создадут дополнительно 448 карманов для машин, — говорится в сообщении. 

За парковки при благоустройстве голосовали жители улиц Шагова, Машиностроителей, Димитрова, Профсоюзной, Сутырина, микрорайона Давыдовский-3 и других. 

Дополнительно в городе организуют 209 парковочных мест. Их сделают вдоль проезжей части по улицам Московской, Строительной, Космонавтов, Петра Щербины, Островского, Советской, Нижней Дебри, Мясницкой, Горького, Боевой.

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