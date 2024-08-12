Парк, тоннель и понятная цель

В Рязани и по всему региону продолжается парковая революция сверху. И это вовсе не пафосное утверждение, а констатация факта. Губернатор Малков позиционирует себя как идеолог масштабного благоустройства.

Деньги уходят в пространство…

В начале августа он заявил, что на территории области в этом году появится 30 новых общественных пространств. Деньги на выполнение этих планов поступают как из федеральной казны в рамках реализации профильных нацпроектов, так и из регионального и муниципальных бюджетов. Не исключается и поддержка частного бизнеса. Основная часть расходов приходится на обновления парков и прогулочных зон областного центра.

Так, благоустройство Лыбедского бульвара на участке от Брессюирского моста до стадиона «Спартак», завершенное в конце июля, обошлось более чем в 400 миллионов рублей. Руководители города и региона не скрывают, что все эти преобразования — не спонтанная акция ради освоения полученных федеральных трансфертов, а этапы большого пути к созданию пешеходного маршрута между Лесопарком и ЦПКиО. Шансы на воплощение мегапроекта напрямую зависят от того, сколько лет будет пребывать в своей должности нынешний глава региона, так как именно Павел Малков стал основным двигателем этой идеи, которую краеведы и общественники обсуждали ещё в конце десятых годов этого века.

Приговорить к модернизации

Вслед за Лесопарком, Кремлёвским сквером, Торговым городком и Нижним городским садом (в народе больше известным как Пьяный парк), под маховик модернизации совсем скоро попадёт Центральный парк культуры и отдыха (ЦПКиО) в микрорайоне Горроща.

Реконструкция ЦПКиО будет осуществляться в том числе из внебюджетных источников, заявил губернатор на недавнем заседании облправительства. Некоторые детали преображения парка раскрыл мэр Рязани Виталий Артёмов. Проект благоустройства уже разработан. На территории одного из крупнейших общественных пространств города предусмотрены несколько зон — тихая, пешеходная, велозона. Предполагается создать новые набережные Рюминского пруда, будет реализован новый подход к озеленению парка, обустроены детские площадки и игровые зоны для разных возрастов, реконструирована танцплощадка, увеличится количество туалетов. Кроме того, планируется восстановить фонтан у входа со стороны улицы Семашко.

Концепция предусматривает возведение новых входных групп с парковками со стороны улиц Братиславской и Голенчинского шоссе, а также благоустройство входной зоны с улицы Спортивной.

Проект также включает реконструкцию Центрального спортивного комплекса, чьим ядром считается самая вместительная арена в регионе.

Старт столь амбициозного благоустройства запланирован на 2025 год.

Предполагаемый объем инвестиций и дата тендера для определения генподрядчика намеченных работ пока не определены.

Даёшь подземный ход

ЦПКиО, как мы уже напоминали, призван стать частью почти 14-километрового пешеходного маршрута, поэтому власти озаботились реализацией ещё одного проекта, который призван накрепко привязать парк к другим локациям этого променада.

Уже сейчас мэрия Рязани и руководство Московской железной дороги обсуждают строительство тоннеля на улице Спортивной. Об этом шла речь на недавней встрече главы горадминистрации Виталия Артемова и заместителя начальника названного филиала ОАО «РЖД» Сергея Дмитрова.

«В ближайшее время специалисты выйдут на место, чтобы определиться с техническими характеристиками будущего сооружения», — сообщается в официальном релизе.

Больше никаких подробностей о предполагаемом подземном переходе не сообщается. Это означает, что пока возведение тоннеля — это скорее декларация о намерениях и вопрос, как принято писать в чиновничьих документах, находится в стадии проработки.

Учитывая сложности, связанные с прокладкой такого инженерного сооружения, высокую стоимость работ и особенности согласования проекта с крупным федеральным ведомством, рискнем предположить, что тоннель под путями в районе улицы Спортивной появится позже, чем закончится первый этап предполагаемой реконструкции ЦПКиО.