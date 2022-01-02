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Воскресенье, 2 января, 2022
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Парень зверски убил девушку накануне Нового года после девяти лет отношений

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Днем в четверг, 30 декабря, в подъезде дома на улице Печатников в Новосибирске зверски убили 23-летнюю девушку, пишет НГС.

По предварительной версии, на жертву набросился мужчина, который нанес ей пять ножевых ранений. Удары пришлись в легкие, область сердца, руку и сонную артерию.

Родственники погибшей считают, что нападение совершил ее бывший парень. Парочка началась встречаться, когда ему было 17 лет, а покойной — 14 лет.

«Когда она упала, истекая кровью, он повернулся к камере, стал танцевать и показывать неприличные жесты. После этого он ушел», – пояснила родственница погибшей.

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Утверждается, что мужчина страдал наркотической зависимостью, имел проблемы с законом, потерял работу. Спустя девять лет отношений пара рассталась. Этим летом они снова начали общаться.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение подозреваемого.

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