Парень зарезал взрослую подругу, которая совратила его в 15 лет и родила сына

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В суд направлено дело в отношении 20летнего жителя села Петрове Омской области, который подозревается в убийстве возлюбленной, пишет Лайф.

Выяснилось, что пара жила вместе пять лет. При этом женщина была старше парня на десять лет. Когда начался их роман, мальчику было всего пятнадцать лет. Вскоре у них родился общий ребенок.

Однако молодой отец запаниковал от свалившейся на него ответственности и начал искать любовь на стороне. Возлюбленная сильно ревновала парня. Одна из таких ссор и вспыхнула на берегу озера. Злоумышленник нанес жертве шестнадцать ударов ножом, сбежал и выкинул оружие по дороге домой.

Вскоре он решил явиться с повинной, однако потом отказался от своих слов. Если вину молодого человека докажут, то его посадят на срок до 15 лет.