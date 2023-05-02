Парень задушил девушку во время секса в Воронеже

В Воронеже парень задушил 17-летнюю девушку во время секса, сообщает телеграм-канал Shot.

Молодой человек решил попробовать скарфинг (эротическое удушение), но не рассчитал силы и случайно убил подругу. После этого он попытался инсценировать пожар, забрал из квартиры телефон, ноутбук девушки, чтобы полицейские не смогли прочитать переписку.

Тело студентки Воронежского госуниверситета инженерных технологий обнаружили на кухне квартиры её близкие. В комнате заметили сгоревшее постельное бельё.

Подозреваемого — 20-летнего Никиту — задержали быстро. Когда к нему пришли правоохранители, парень рассказал о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», молодой человек помещён под стражу.