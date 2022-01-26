Парень омской девочки, убивший семью по ее просьбе, выколол глаза ее 10-летней сестре

Журналисты портала Gorod55 раскрыли страшные подробности зверской расправы над семьей в селе Юрьевка Омской области.

Трагедия произошла в ночь на 22 января. По предварительной версии, 14-летняя девочка подговорила 17-летнего бойфренда убить ее родственников. В итоге злоумышленник лишил жизни ножом ее мать, отчима и 10-летнюю сестру-инвалида. Картина в доме после зверской расправы шокировала даже бывалых оперативников

«У маленькой 10-летней девочки, которая страдала тяжелым заболеванием и была ограничена в передвижениях, было перерезано горло и отсутствовали глаза», — рассказал источник.

Выяснилось, что сначала подросток убил главу семьи, после чего нанес ножевое ранение матери возлюбленной. Вскоре убийца перерезал горло ребенку. Девочка пыталась выйти в коридор, однако парень настиг жертву и добил ее.

Реклама

Подростки оставили в живых лишь 6-летнего брата злоумышленницы. Юным возлюбленным грозит не более 10 лет тюрьмы из-за возраста.