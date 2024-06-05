До 7 июня продлится одно из самых необычных событий этого года – парад планет. В последний раз такое событие было 20 лет назад. В это необычное скопление попали Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Управлять парадом планет будет знак Близнецы (большинство «участников» парада как раз находятся в нём). Более того, происходит событие прямо накануне новолуния в Близнецах. Это, несомненно, повлияет на происходящие в этот момент на Земле события. К чему стоит готовиться, изданию wday рассказала астролог Юлия Лифанова.

Лифанова предупреждает: во время парада планет могут быть перебои с транспортом, связью. Курьеры могут путать адреса, куда доставлять посылки, возможно, начнут сильно «глючить» приложения. Но вселенная готовит для нас и более серьёзные изменения. Например, парад планет под управлением Близнецов может принести каждому из нас новые знакомства и связи, которые сформируют правильные сети событий.

— Будьте готовы, что ваше опоздание на работу из-за внезапной поломки автобуса может стать судьбоносным, а кому-то посчастливится через обычную переписку в сети познакомиться с будущим мужем. Парад планет — это явление, которое словно бы выстраивает все события нашей жизни в логический ряд, и в итоге цепочка ситуаций в период Большого парада резко структурирует наши жизни, — убеждает эксперт.

Что нельзя делать в парад планет?

Юлия Лифанова предупреждает: в период Большого парада планет нужно открыться всему новому. Ни в коем случае нельзя сидеть и ждать, когда заветные изменения сами постучатся в вашу дверь.