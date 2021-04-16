«Парад династий» и масштабное шоу. В Рязани отметят Всемирный день цирка

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17 апреля по всей России пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню цирка. Отметят праздник и в Рязани. О том, какие развлечения приготовили артисты цирка для рязанцев, рассказали на пресс-конференции, посвящённой масштабному событию.

Всемирный день цирка в Рязани начали отмечать ещё 14 апреля. В этот день для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялась открылась репетиция. Юные рязанцы смогли своими глазами увидеть, как создаются цирковые номера. Артисты шоу «Цирк зажигает огни» ответили на вопросы гостей, рассказали о тонкостях и секретах постановки и исполнения эффектных трюков.

В рамках празднования Всемирного дня цирка в России рязанский цирк присоединился к масштабной акции «Парад династий». Цирк всегда славился своими династиями, и, конечно же, каждая из них уникальна своим составом и своей историей. О цирковой династии канатоходцев рассказала заслуженная артистка России и Дагестана Фатима Гаджикурбанова-Медникова.

В цирке первым работал наш отец. Все мои сёстры работали на канате вместе с папой, я вышла на манеж в 5 лет — рассказывает артистка. – В июне я отмечаю профессиональный юбилей: в цирке я уже 55 лет. Затем наш папа ушёл на пенсию, а каждая из нас со своими мужьями делала уже свои номера. Сейчас в нашей династии 4 поколения! На манеже уже работают мои племянницы и их дети. Причём в разных жанрах. Это не только канат, но и воздушная гимнастика. Работает в цирке и мой сын. Он попал в легендарный Cirque du Soleil, служит техником.

Увидеть талант и мастерство известных цирковых династий в шоу «Цирк зажигает огни» рязанцы смогут 17 апреля. Гостей ждут яркие фотозоны и интерактивные площадки, игры и конкурсы. Кстати, для юных рязанцев Фатима Гаджикурбанова проведёт мастер-класс по хождению по канату.

Отметим, что празднование Всемирного дня цирка в Рязани не закончится в субботу. 13 мая на бульваре рядом с цирком высадят «Аллею династий». К её посадке планируют присоединиться трудовые династии Рязани, которые с радостью поддержали цирковой «Парад династий».