«Парад династий» и масштабное шоу. В Рязани отметят Всемирный день цирка

17 апреля по всей России пройдут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню цирка. Отметят праздник и в Рязани. О том, какие развлечения приготовили артисты цирка для рязанцев, рассказали на пресс-конференции, посвящённой масштабному событию.
Всемирный день цирка в Рязани начали отмечать ещё 14 апреля. В этот день для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялась открылась репетиция. Юные рязанцы смогли своими глазами увидеть, как создаются цирковые номера. Артисты шоу «Цирк зажигает огни» ответили на вопросы гостей, рассказали о тонкостях и секретах постановки и исполнения эффектных трюков.
В рамках празднования Всемирного дня цирка в России рязанский цирк присоединился к масштабной акции «Парад династий». Цирк всегда славился своими династиями, и, конечно же, каждая из них уникальна своим составом и своей историей. О цирковой династии канатоходцев рассказала заслуженная артистка России и Дагестана Фатима Гаджикурбанова-Медникова.
Увидеть талант и мастерство известных цирковых династий в шоу «Цирк зажигает огни» рязанцы смогут 17 апреля. Гостей ждут яркие фотозоны и интерактивные площадки, игры и конкурсы. Кстати, для юных рязанцев Фатима Гаджикурбанова проведёт мастер-класс по хождению по канату.
Отметим, что празднование Всемирного дня цирка в Рязани не закончится в субботу. 13 мая на бульваре рядом с цирком высадят «Аллею династий». К её посадке планируют присоединиться трудовые династии Рязани, которые с радостью поддержали цирковой «Парад династий».